Евросоюзу спрогнозировали крупнейший энергокризис в истории

Глава МЭА Бироль: Евросоюз может остаться без авиатоплива через шесть недель

Крупнейшие аэропорты Евросоюза (ЕС) могут столкнуться с крупнейшим коллапсом в истории в обозримом будущем. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит Associated Press.

Ведущие европейские воздушные гавани, ожидает руководитель отраслевого агентства, столкнутся с критической ситуацией через шесть недель. К этому времени, пояснил он, они могут исчерпать все накопленные запасы авиационного топлива.

Грядущий энергетический кризис рискует стать для региона крупнейшим в истории, отметил Бироль. Европейские страны сильно зависели от поставок авиакеросина с Ближнего Востока. Однако война в Иране и последовавшая вскоре блокировка Ормузского пролива привели к стремительному снижению отгрузок вследствие нарушения судоходства в акватории важнейшей логистической артерии.

Результатом кризиса могут стать массовые отмены рейсов в крупнейших европейских аэропортах, предупредил Бироль. Под ударом рискуют оказаться и американские воздушные гавани. «Вскоре мы можем услышать новости об отмене перелетов между городами из-за дефицита авиационного топлива», — заключил он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже привела к рекордному росту цен на авиационное топливо в европейских странах. Стоимость керосина для самолетов в регионе в начале апреля достигла 1,9 тысячи долларов за тонну. В самом уязвимом положении, отмечало издание Politico, оказалась Великобритания. Следующим пострадавшим может оказаться Франция. Запасов топлива остальным европейским государствам, по оценке экспертов, хватит на несколько месяцев.