Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:37, 16 апреля 2026Экономика

Евросоюзу спрогнозировали крупнейший энергокризис в истории

Глава МЭА Бироль: Евросоюз может остаться без авиатоплива через шесть недель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупнейшие аэропорты Евросоюза (ЕС) могут столкнуться с крупнейшим коллапсом в истории в обозримом будущем. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит Associated Press.

Ведущие европейские воздушные гавани, ожидает руководитель отраслевого агентства, столкнутся с критической ситуацией через шесть недель. К этому времени, пояснил он, они могут исчерпать все накопленные запасы авиационного топлива.

Грядущий энергетический кризис рискует стать для региона крупнейшим в истории, отметил Бироль. Европейские страны сильно зависели от поставок авиакеросина с Ближнего Востока. Однако война в Иране и последовавшая вскоре блокировка Ормузского пролива привели к стремительному снижению отгрузок вследствие нарушения судоходства в акватории важнейшей логистической артерии.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Результатом кризиса могут стать массовые отмены рейсов в крупнейших европейских аэропортах, предупредил Бироль. Под ударом рискуют оказаться и американские воздушные гавани. «Вскоре мы можем услышать новости об отмене перелетов между городами из-за дефицита авиационного топлива», — заключил он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже привела к рекордному росту цен на авиационное топливо в европейских странах. Стоимость керосина для самолетов в регионе в начале апреля достигла 1,9 тысячи долларов за тонну. В самом уязвимом положении, отмечало издание Politico, оказалась Великобритания. Следующим пострадавшим может оказаться Франция. Запасов топлива остальным европейским государствам, по оценке экспертов, хватит на несколько месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

    Школьников в России стали чаще заманивать в дропперы

    Названы условия для начала саммита по Украине в Турции

    Лавров рассказал о разногласиях с администрацией Трампа

    Захарова напомнила о победившей при Путине коррозию истории России

    Перестрелка в российском регионе попала на видео

    Названы объемы выпиваемого россиянами кофе

    Контейнеровоз был атакован у берегов Омана

    На Украине поезд с сотнями пассажиров столкнулся с тепловозом

    Появились новые подробности о состоянии Тарасовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok