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16:25, 30 июня 2026Экономика

95-летний миллиардер отказался вносить пожертвование в фонд Гейтса из-за дела Эпштейна

WSJ: Баффетт впервые за 20 лет не стал жертвовать в фонд Гейтса из-за дела Эпштейна
Дмитрий Воронин

Фото: Rick Wilking / Reuters

Легендарный инвестор, 95-летний Уоррен Баффетт, впервые за 20 лет отказался вносить пожертвование в фонд основателя Microsoft Билла Гейтса, упоминающегося в деле Джеффри Эпштейна. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, отошедший в прошлом году от дел миллиардер отложил ежегодный взнос. Обычно Баффет производил выплату в июне или июле, но теперь решил дождаться окончания проверки возможных связей 70-летнего Гейтса с преступным финансистом, которого среди прочего уличили в растлении несовершеннолетних.

До этого, в 2006-2025 годах, инвестор, известный как «провидец» и «волшебник из Омахи», передал фонду Гейтса около 48 миллиардов долларов.

В опубликованном властями США досье по делу Эпштейна среди десятков имен членов королевских семей, госдеятелей, бизнесменов, дипломатов и ученых из разных стран упоминается и основатель Microsoft. Выступая на закрытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе американской Палаты представителей, он заявил, что не располагал сведениями о преступной деятельности скандального финансиста и сутенера и не посещал его остров. Гейтс сетовал, что Эпштейн получил информацию о его изменах жене и назвал имена трех своих любовниц, две из которых оказались россиянками. Отдельно Гейтс извинялся за связи с финансистом перед сотрудниками своего благотворительного фонда.

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