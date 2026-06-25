Миллиардер Билл Гейтс рассказал о любовницах из России и изменах жене

Миллиардер Билл Гейтс признался в изменах жене и обвинил Эпштейна в шантаже

В ходе допроса в Конгрессе по делу Джеффри Эпштейна миллиардер Билл Гейтс рассказал об изменах жене и назвал имена трех любовниц. Об этом сообщает Daily Mail.

70-летний основатель Microsoft признал, что изменял своей бывшей жене Мелинде как минимум с тремя женщинами: со специалисткой по медицинскому консалтингу Элис Джейкобс Нессельрод, российской ученой Каримой Нигматулиной и бриджисткой Милой Антоновой.

Особое внимание Конгресса привлекла связь с Нигматулиной, с которой Гейтс, по его словам, познакомился через свою компанию TerraPower, где она занималась моделированием заболеваний и ядерными разработками.

Гейтс сообщил, что его супруга знала о первой любовнице еще до 2010 года, но в 2013-м была крайне расстроена, когда узнала о его двух других романах. Однако тогда развод не обсуждался.

Комментируя слухи о возможном шантаже со стороны Эпштейна, который, как выяснилось, знал о его интрижках, миллиардер заявил, что финансист-педофил действительно пытался намекнуть на возврат денег, потраченных на Антонову, но Гейтс твердо решил «никогда ничего не платить».

В ходе допроса члены комитета зачитали отрывки из писем Эпштейна, где тот упоминал форму пениса Гейтса и просьбу предоставить антибиотики, которые можно тайно подмешать Мелинде. Миллиардер категорически отверг эти обвинения, заявив, что никогда не болел венерическими заболеваниями и не обсуждал свои интимные органы с друзьями.

Ранее Гейтс заявил, что не располагал сведениями о преступной деятельности Джеффри Эпштейна. Он также подчеркнул, что никогда не посещал ни остров Эпштейна, ни его дом во Флориде.