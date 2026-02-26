Русская любовница Билла Гейтса могла работать в российском НИИ, его вторая подруга — картежница из Тольятти. Что о них известно?

«Лента.ру»: Любовница миллиардера Билла Гейтса могла работать в российском НИИ

Миллиардер Билл Гейтс признался, что в свое время у него были две русские любовницы: одна — игрок в бридж, другая — ядерный физик. Очевидно, поводом для этого стала публикация писем финансиста Джеффри Эпштейна: в 2013 году он узнал о внебрачных связях Гейтса и пытался воспользоваться этим для шантажа. Если слухи о картежнице ходили уже давно, то про физика стало известно впервые. «Лента.ру» выяснила, где он мог ее найти.

Загадочная «русская ядерщица» могла быть связана с компанией Гейтса, работавшей с Россией

Об одной из «русских любовниц», в существовании которых признался миллиардер, почти ничего не известно. Если верить Гейтсу, она была физиком-ядерщиком. По всей видимости, именно о ней идет речь в неотправленном письме Джеффри Эпштейна, опубликованном Минюстом США. Это позволяет датировать ее связь с основателем Microsoft началом 2010-х.

Реактор БОР-60 в Димитровграде Фото: Никитин Николай / ТАСС

По словам Гейтса, он познакомился с ней «через деловую деятельность». Американские журналисты уже выяснили, что она, по всей видимости, в какой-то момент работала в одной из его компаний. А у него только одна компания, которая может представлять интерес для физиков-ядерщиков, и именно она имела теснейшие связи с Россией.

В 2008 году Гейтс основал фирму TerraPower. Ее целью была разработка ядерного реактора на бегущей волне — концепции, придуманной 50 годами ранее в СССР, в Курчатовском институте

Примерно с 2010 года TerraPower работала с Научно-исследовательским институтом атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Сотрудничество не прервалось даже после 2014 года: несмотря на ухудшение отношений с США, представители фирмы продолжали ездить на конференции в Россию и пользоваться димитровградским реактором БОР-60 для облучения образцов материала.

Этот период точно совпадает с тем, который упоминается в письме Эпштейна, обратил внимание корреспондент «Ленты.ру». Единственный минус версии, связывающей предполагаемую любовницу Гейтса с TerraPower, заключается в том, что миллиардер не ездил в Россию сам. Однако если она работала в его компании, они вполне могли встретиться в США.

Гейтс встречался с юной картежницей из Тольятти, которая была знакома с Анной Чапман

Другой «русской любовницей» была Мила Антонова из Тольятти. О ее связи с миллиардером известно из расследования Wall Street Journal, опубликованного в 2023 году. Ее посты в интернете подтверждали знакомство с Гейтсом, а теперь его признал и он сам.

Анна Чапман и Мила Антонова (справа) Фото: @AmberWoods100

Девушка увлекалась бриджем, перебралась в США и в 2010 году встретилась с основателем Microsoft на карточном турнире. Ей в то время было чуть больше 20 лет, а ему — на 30 лет больше. В видео на YouTube девушка вспоминала, что проиграла и пнула Гейтса под столом. Вероятно, именно тогда между ними завязалось знакомство.

Судя по всему, связь была не очень долгой. В опубликованном Минюстом США письме Джеффри Эпштейна утверждается, что после расставания с Гейтсом Антонова жила едва ли не в нищете. «Твой друг Билл — безумец, — писал Эпштейн помощнику миллиардера. — Его бывшая девушка даже кондиционер себе не может позволить. Нет денег, чтобы ездить на бридж. [...] Богатейший человек в мире настолько скуп, что его бывшая спит на диване у подруги».

Эпштейн дал Антоновой жилье, оплатил ей обучение программированию и пытался шантажировать Гейтса тем, что знает об их романе. Но тот, похоже, проигнорировал его угрозы

У этой истории есть еще одна интересная деталь: судя по всему, Антонова была знакома с Анной Чапман. Во всяком случае существует фотография, на которой они сняты вместе, причем еще до того, как Чапман уличили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным IBTimes, Антонова до сих пор живет в Пало-Альто и работает веб-разработчиком.

Гейтс много лет с ведома жены встречался с бывшей любовницей

Русские девушки были далеко не единственными любовницами основателя Microsoft. Его самый длительный роман начался еще до знакомства с будущей женой и, как ни странно, продолжался и после свадьбы. В середине 1980-х Гейтс познакомился с предпринимательницей Энн Уинблад, которая была старше него на пять лет.

У них были очень своеобразные отношения: они провели отпуск в Бразилии за изучением биотехнологий, отдыхали в Санта-Барбаре за прослушиванием фейнмановских лекций по теоретической физике, а потом ездили в Занзибар из интереса к генетике и антропологии

Предпринимательница Энн Уинблад, 1984 год Фото: Roger Ressmeyer / CORBIS / VCG via Getty Images

Однажды Уинблад уговорила Гейтса стать вегетарианцем. Он на какое-то время отказался от мяса, но в итоге сдался и вернулся к прежней диете. Но это исключение: обычно Гейтс настолько ценил ее мнение, что спросил даже о том, стоит ли ему жениться на Мелинде Френч. Униблад ответила утвердительно, и он женился.

После свадьбы Мелинда разрешила мужу раз в год ездить в выходные к бывшей подруге, и Гейтс долгое время пользовался этой возможностью. В 1997 году в Time упоминается одна из таких поездок. Если верить автору статьи Уолтеру Айзексону (позднее именно он напишет знаменитую биографию Стива Джобса), Гейтс и Уинблад гуляли вдоль океана, катались на багги по дюнам и летали на дельтаплане.

А потом Гейтс ехал обратно к жене. И, как позже выяснилось, к сотрудницам Microsoft.

Миллиардер пытался ухаживать за сотрудницами, но они его игнорировали

Издание New York Times еще в 2021 году писало о многочисленных попытках Гейтса завести роман с сотрудницами Microsoft и благотворительного фонда, который он создал вместе с женой. Все они заканчивались провалом.

Генеральный директор Microsoft Билл Гейтс, 1995 год Фото: Reuters

В 2000 году Гейтс попытался завязать отношения с одной из них, шесть лет спустя он отправил другой сотруднице письмо с приглашением на ужин. «Если это ставит тебя в неловкое положение, можешь сделать вид, что я ничего не писал», — говорилось в нем. Вероятно, женщина так и поступила.

Через пару лет Гейтс и одна из сотрудниц его фонда были в Нью-Йорке. На коктейльной вечеринке он предложил ей встретиться за ужином. Чтобы уйти от ответа, женщина засмеялась

Шесть нынешних и бывших сотрудниц Microsoft и фонда рассказали New York Times, что действия миллиардера создавали некомфортную рабочую атмосферу. При этом, по их словам, он не оказывал давления на коллег и не угрожал их карьере.