09:44, 25 февраля 2026Из жизни

Один из богатейших людей мира признался в измене супруге с русскими женщинами

Билл Гейтс признался, что будучи женатым заводил отношения с русскими женщинами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс признался, что будучи женатым заводил романы, в том числе с русскими женщинами, а также извинился перед сотрудниками своего фонда за связь с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденном за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Один из богатейших людей мира рассказал, что у него были отношения с двумя русскими женщинами. «Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж... и с русским ядерным физиком», — поделился он.

Гейтс также назвал огромной ошибкой времяпрепровождение с Джеффри Эпштейном. По данным издания, миллиардер признал, что «допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу, но настаивал на том, что он не участвовал в преступлениях».

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн годами пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки. Однако финансист-педофил все же отказался от встречи с главой России.

