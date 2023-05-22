Стало известно об измене Билла Гейтса жене с русской картежницей

WSJ: Билл Гейтс подвергся шантажу после романа с русской любовницей-картежницей

Билл Гейтс изменял жене с русской картежницей и мастером игры в бридж и позже стал жертвой шантажа. Об этом стало известно из расследования Wall Street Journal (WSJ), посвященного махинациям финансиста Джеффри Эпштейна, который в 2019 году расстался с жизнью в тюрьме после обвинений в секс-траффикинге несовершеннолетних девушек.

Источники, знакомые с историей, утверждают, что в 2010 году Эпштейн узнал о романе Гейтса с Милой Антоновой, девушкой из России. К тому времени любовница основателя Microsoft заслужила в США репутацию виртуозного игрока в бридж. Антонова основала бридж-клуб и искала инвесторов для своего стартапа BridgePlanet — обучающего онлайн-ресурса для начинающих карточных игроков.

Гейтс познакомился с Антоновой, из-за которой впоследствии подвергся угрозам от Эпштейна, в 2010 году, когда ей было чуть больше 20 лет. Он стал играть с девушкой в бридж в ее клубе. В одном из видео на YouTube Антонова вспоминала, как играла с миллионером на одном из турниров: «Я не побила его в карты, но попыталась ударить его ногой». Именно тогда у пары предположительно начался роман, несмотря на то, что Гейтс был женат.

Впоследствии Антонова познакомилась с Эпштейном через Бориса Николича, одного из помощников Гейтса. Именно Эпштейн должен был помочь ей найти необходимую сумму для запуска курсов. Однако, как сообщает WSJ, план с поиском инвестиций не сработал. В итоге Антонова переехала в предложенную ей Эпштейном квартиру и решила заняться программированием. Именно Эпштейн оплатил ее обучение.

Я не общалась ни с Эпштейном, ни с кем-либо еще, пока жила там. Эпштейн согласился заплатить за мое обучение, и он перевел необходимую сумму на их счет. Он ничего не просил взамен, и я не знаю, почему он так поступил. Когда я спросила его об этом, он сказал, что богат и ему нравится помогать людям, когда у него есть такая возможность Мила Антонова профессиональный игрок в бридж

В то же время, когда Антонова пыталась запустить свой стартап, Эпштейн работал над организацией благотворительного фонда. Он вел переговоры с компанией JP Morgan. Для успеха его благотворительного предприятия Эпштейну нужно было привлечь к делу ряд ультрабогатых людей. Каждый потенциальный член должен был сделать вступительный взнос в размере 100 миллионов долларов, а также потратить миллионы на дополнительные расходы. Благотворительный фонд был задуман как способ поправить репутацию Эпштейна, который в 2008 году признал свою вину в домогательствах к несовершеннолетней девушке и склонении ее к проституции.

Документы, просмотренные журналистами, показали, что проект фонда Эпштейна зависел от получения поддержки от Гейтса. В электронных письмах, отправленных руководителям JP Morgan, Эпштейн пытался изобразить близкого советника Гейтса, хотя не ставил основателя Microsoft в копию этих писем.

«По сути, фонд обеспечит Биллу знакомство с более перспективными людьми, доступ к новым инвестициям, возможностям более эффективного управления, при этом не пострадает его брак и не будут ущемлены чувства нынешних сотрудников его компании», — написал Эпштейн в электронном письме в августе 2011 года.

Представитель Гейтса в ответ на запрос журналистов WSJ «заявил, что Эпштейн никогда не работал на Гейтса и исказил природу их отношений в общении с JP Morgan и другими».

В 2017 году Эпштейн написал Гейтсу письмо об Антоновой после того, как их интрижка уже закончилась, сообщили журналу инсайдеры. В электронном письме Эпштейн попросил Гейтса возместить ему расходы на обучение Антоновой в школе программирования. Смысл письма заключался в том, что Эпштейн знал о романе и мог разгласить информацию.

Два года спустя, в 2019 году, федеральная прокуратура обвинила Эпштейна в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации и заговоре с целью торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Эпштейн отверг обвинения, и ему было отказано в освобождении под залог. Через несколько месяцев он, будучи в заключении, лишил себя жизни.

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