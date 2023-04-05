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12:13, 5 апреля 2023Из жизни

92-летний медиамагнат Руперт Мердок разорвал помолвку с невестой

Vanity Fair: 92-летний медиамагнат Руперт Мердок отменил свадьбу с Энн Лесли Смит

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Американский медиамагнат австралийского происхождения Руперт Мердок разорвал помолвку с Энн Лесли Смит, которая должна была стать его пятой женой. Об этом сообщает Vanity Fair.

92-летний бизнесмен сообщил 20 марта, что сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит всего две недели назад. Их свадьба, запланированная на лето 2023 года, отменена. Мердок не стал комментировать причины разрыва помолвки. Близкие к нему источники утверждают, что причиной стали религиозные взгляды невесты.

Энн Лесли Смит — бывшая дантистка, вдова известного американского кантри-певца и телеведущего Честера Смита, который скончался 2008 году. Она познакомилась с Мердоком в Лос-Анджелесе в 2022 году, когда в компании еще 200 гостей посещала его виноградник. Помолвка состоялась в День святого Патрика, 14 марта медиамагнат подарил избраннице кольцо с бриллиантом.

Брак с Мердоком должен был стать для нее четвертым по счету. «Я очень нервничал. Боялся влюбиться. Но я знал, что это мой последний раз. Пусть так и будет. Я счастлив», — признавался магнат.

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Руперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит холдинг News Corp, в который входят сотни СМИ по всему миру. В частности, компания Мердока владеет американскими изданиями The Wall Street Journal и New York Post, британскими The Sun и The Times, телеканалами Fox News и Sky News Australia.

Бизнесмен родился 11 марта 1931 года и впервые женился еще в 1956-м. Всего у него было четыре жены, с последней из которых, 66-летней бывшей топ-моделью Джерри Холл, он развелся в июне 2022 года.

Ранее сообщалось о наследнике компании Porsche, который подал на развод с женой из-за ее болезни. Согласно источникам, супруга миллиардера страдает от симптомов деменции.

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Антонина Черташ
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