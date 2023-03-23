79-летний миллиардер и наследник Porsche решил развестись из-за болезни жены

Metro: 79-летний Вольфганг Порше подал на развод с больной деменцией женой

79-летний миллиардер Вольфганг Порше подал на развод с женой. Как сообщает Metro, в качестве причины младший наследник империи Porsche назвал деменцию супруги.

Порше заявил, что болезнь 74-летней Клаудии Порше привела к радикальным изменениям в ее личности и характере. Первые симптомы появились у супруги миллиардера в 2021 году, и в течение следующих двух лет болезнь стремительно прогрессировала.

Источники, близкие к семье Порше, сообщают, что состояние Клаудии сделало совместную жизнь пары невозможной, и вскоре после постановки диагноза ее перевезли к дочери. За последние несколько месяцев страдающая деменцией женщина потеряла способность самостоятельно ходить и ухаживать за собой. Сейчас у больной четыре сиделки, она находится под постоянным присмотром.

Ранее Клаудия Порше занимала пост советника в правительстве Германии. Ее отношения с Вольфгангом Порше начались в 2007 году, а в 2017-м пара заключила брак. Совместных детей у них нет. Семейное состояние Порше в настоящий момент оценивается в 18 миллиардов долларов.

Bild сообщает, что после переезда Клаудии Вольфганг Порше начал сближаться с давней подругой, 59-летней принцессой Габриэлой Лайнинген.

Вольфганг Порше — младший сын Ферри Порше, основателя известного бренда спортивных машин Porsche. Он сыграл одну из ключевых ролей в развитии компании. В настоящий момент миллиардер живет в Австрии.

Ранее сообщалось, что 92-летний медиамагнат Руперт Мердок собрался жениться в пятый раз. Он сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит, вдове известного американского кантри-певца Честера Смита.