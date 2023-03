92-летний медиамагнат Руперт Мердок собрался жениться в пятый раз

NYP: 92-летний медиамагнат Руперт Мердок сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит

Американский медиамагнат австралийского происхождения Руперт Мердок собрался жениться в пятый раз. Об этом сообщает New York Post.

92-летний бизнесмен сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит, вдове известного американского кантри-певца и телеведущего Честера Смита, который скончался 2008 году. Помолвка состоялась в День святого Патрика, 14 марта, в Нью-Йорке. Мердок подарил избраннице кольцо с бриллиантом. «Я очень нервничал. Боялся влюбиться. Но я знал, что это мой последний раз. Пусть так и будет. Я счастлив», — признался он.

Смит рассказала, что быстро нашла общий язык с Мердоком, так как ее почивший муж тоже был бизнесменом. «Мы говорим с Рупертом на одном языке. У нас схожие убеждения», — заявила женщина.

Пара познакомилась в Лос-Анджелесе в 2022 году, когда Смит в компании еще 200 гостей посещала виноградник Мердока. Через две недели он позвонил ей и предложил встречаться. Свадьба намечена на конец лета.

Руперт Мердок является одним из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит холдинг News Corp, в который входят сотни СМИ по всему миру. В частности, компания Мердока владеет американскими изданиями The Wall Street Journal и New York Post, британскими The Sun и The Times, телеканалами Sky News Australia и Fox News. Бизнесмен родился 11 марта 1931 года и впервые женился еще в 1956-м. Всего у него было четыре жены, с последней из которых, 66-летней бывшей топ-моделью Джерри Холл, он развелся в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал Руперта Мердока самым опасным человеком в мире. Об этом репортеры New York Times написали в своей книге This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future («Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки»).