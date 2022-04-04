Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Байден назвал самого опасного человека в мире

Президент США Байден назвал медиамагната Руперта Мердока самым опасным человеком в мире
Руперт Мердок

Руперт Мердок. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Президент США Джо Байден назвал медиамагната Руперта Мердока самым опасным человеком в мире. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные из книги репортеров газеты New York Times под названием This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future («Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки»), которая выйдет в мае.

Как отмечают авторы книги, Байден считает Мердока «самым опасным человеком в мире». Они утверждают, что президент США заявил об этом в середине 2021 года в разговоре с помощником, имя которого не раскрывается. Кроме того, американский лидер назвал телеканал Fox News, который возглавляет сын медиамагната Лаклан Мердок, «одной из самых разрушительных сил в США».

По мнению журналистов CNN, высказывание Байдена может вызвать широкий общественный резонанс, так как ранее президент США никогда не давал публичную оценку Fox News и его основателю.

Телеканал Fox News считался фактически единственным общенациональным американским СМИ, которое поддерживало экс-президента США Дональда Трампа во время обеих его предвыборных кампаний.

Ранее 4 апреля бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим главой государства в современной истории Соединенных Штатов. Пенс подчеркнул, что за последние 14 месяцев инфляция в США достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Байден назвал самого опасного человека в мире
Владельцем задержанной в Испании роскошной яхты оказался российский миллиардер
Европейская пляжная страна разрешит безвизовый въезд россиянам до 90 дней
Германия передала компанию «Газпрома» под госуправление
ЛДПР призвала признать геноцид русских на Украине
Кадыров показал еще одну группу добровольцев для отправки на Украину
В Литве заявили о возвращении своего посла в Киев
США продолжат вводить санкции против России
Россияне расхотели покупать жилье
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.