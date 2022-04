Байден назвал самого опасного человека в мире

Президент США Байден назвал медиамагната Руперта Мердока самым опасным человеком в мире

Президент США Джо Байден назвал медиамагната Руперта Мердока самым опасным человеком в мире. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные из книги репортеров газеты New York Times под названием This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future («Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки»), которая выйдет в мае.

Как отмечают авторы книги, Байден считает Мердока «самым опасным человеком в мире». Они утверждают, что президент США заявил об этом в середине 2021 года в разговоре с помощником, имя которого не раскрывается. Кроме того, американский лидер назвал телеканал Fox News, который возглавляет сын медиамагната Лаклан Мердок, «одной из самых разрушительных сил в США».

По мнению журналистов CNN, высказывание Байдена может вызвать широкий общественный резонанс, так как ранее президент США никогда не давал публичную оценку Fox News и его основателю.

Телеканал Fox News считался фактически единственным общенациональным американским СМИ, которое поддерживало экс-президента США Дональда Трампа во время обеих его предвыборных кампаний.

Ранее 4 апреля бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим главой государства в современной истории Соединенных Штатов. Пенс подчеркнул, что за последние 14 месяцев инфляция в США достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70 процентов.