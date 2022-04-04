В США сочли Байдена худшим президентом в истории

Бывший вице-президент США Пенс заявил, что Байден стал худшим президентом в истории страны

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим главой государства в современной истории Соединенных Штатов. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Байден причинил больше вреда США, чем любой другой президент. Пенс отметил, что сейчас внутри Штатов происходит худший кризис в истории. Он обратил внимание на тот факт, что за последние 14 месяцев инфляция в США достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70 процентов. Помимо этого, бывший вице-президент напомнил об ошибках действующей администрации в борьбе с распространяем коронавируса и о «катастрофическом» уходе из Афганистана.

Ранее Байден назвал жену бывшего лидера страны Барака Обамы Мишель вице-президентом. Такую оговорку он допустил во время выступления на церемонии спуска на воду атомной подводной лодки USS Delaware. «Я глубоко горжусь работой, которую она (жена Байдена Джилл — прим. «Ленты.ру») выполняет в качестве первой леди в рамках инициативы "Объединение сил", которую она начала с Мишель Обамой, когда она была вице-президентом, и продолжает сейчас», — заявил президент.

