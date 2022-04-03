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Байден перепутал самого себя с Мишель Обамой

Президент США Байден назвал Мишель Обаму бывшим вице-президентом США

Фото: Patrick Semansky / AP

Президент США Джо Байден назвал жену бывшего лидера страны Барака Обамы Мишель вице-президентом. Такую оговорку он допустил во время выступления на церемонии спуска на воду атомной подводной лодки USS Delaware. Стенограмму речи Байдена опубликовал Белый дом.

«Я глубоко горжусь работой, которую она (жена Байдена Джилл — прим. «Ленты.ру») выполняет в качестве первой леди в рамках инициативы "Объединение сил", которую она начала с Мишель Обамой, когда она была вице-президентом, и продолжает сейчас», — заявил президент.

В опубликованной на сайте Белого дома стенограмме слово «она» зачеркнуто, а вместо него написано «я» — Байден перепутал самого себя с Мишель Обамой.

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Нынешний американский лидер Джо Байден занимал должность вице-президента США с 2009-го по 2017 год — на протяжении двух сроков правления президента США Барака Обамы.

Байден не впервые допускает оговорки в публичных выступлениях. 26 марта в Варшаве он назвал Мариуполь Метрополем, а во время общения с историком Хизер Кокс Ричардсон перепутал Россию с Украиной, заявив, что «Путин просто решил вторгнуться в Россию».

Ранее сообщалось, что на церемонии ввода в строй атомной подлодки Байден ненадолго уснул. Как сообщают СМИ, главу государства заметили стоящим с закрытыми глазами на протяжении более тридцати секунд. Его рука была зафиксирована у лба в воинском приветствии.

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Алиса Реброва
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