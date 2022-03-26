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Байден «переименовал» Мариуполь в Метрополь

Президент США Байден назвал город Мариуполь Метрополем во время выступления в Варшаве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент США Джо Байден оговорился и назвал город Мариуполь Метрополем в ходе выступления в Варшаве. Трансляцию обращения лидера вел Белый дом.

«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь… Извините… Не в Мариуполь», — сказал он. Затем американский президент сделал несколько попыток, чтобы выговорить название города.

Байден также сообщил, что американский доллар якобы стоит двести российских рублей. Кроме того, накануне он пообещал предоставить американским десантникам возможность оценить мужество украинцев — когда военные «окажутся там». Позже в Белом доме заявили, что американских солдат не планируют отправлять на Украину.

2 марта Байден в ходе обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны» оговорился и перепутал украинцев с иранцами. По его словам, Россия может окружить Киев танками, но она никогда не получит «душ и сердец иранцев». Данную оговорку президент США допустил в конце значительного внешнеполитического блока своей речи.

Марина Совина
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