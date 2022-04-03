Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден уснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки

Президента США Байдена заметили спящим на церемонии ввода в строй атомной подлодки

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден уснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки в порту Уилмингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, главу государства заметили стоящим с закрытыми глазами на протяжении более тридцати секунд. Его рука была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Впоследствии Байден открыл глаза, несколько раз моргнул, поправил руку и продолжил следить за церемонией.

В ходе мероприятия происходил спуск на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса «Виргиния». На церемонию были приглашены около полутора тысяч человек.

29 августа 2021-го Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В то время, как глава израильского правительства рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами, президент США сидел напротив с закрытыми глазами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие США
Байден уснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки
Призер Олимпийских игр порассуждал о финансировании российских турниров
В России выявили 16 828 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве каршеринг заехал в подземный переход
Россиянка отдохнула в Крыму и назвала способы осадить мошенников
Россиянам назвали способ сократить долг за кредит вдвое
Названа возможная причина смерти россиянина на концерте Сергея Трофимова
Посол Украины упрекнул президента Германии в тесных связях с Россией
Талибы запретили афганцам выращивать мак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.