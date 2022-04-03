Президента США Байдена заметили спящим на церемонии ввода в строй атомной подлодки

Президент США Джо Байден уснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки в порту Уилмингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, главу государства заметили стоящим с закрытыми глазами на протяжении более тридцати секунд. Его рука была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Впоследствии Байден открыл глаза, несколько раз моргнул, поправил руку и продолжил следить за церемонией.

В ходе мероприятия происходил спуск на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса «Виргиния». На церемонию были приглашены около полутора тысяч человек.

29 августа 2021-го Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В то время, как глава израильского правительства рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами, президент США сидел напротив с закрытыми глазами.