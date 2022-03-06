Байден перепутал Россию с Украиной

Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Россию с Украиной. Во время общения с историком Хизер Кокс Ричардсон американский лидер заявил, что «Путин просто решил вторгнуться в Россию», запись беседы размещена в Youtube.

Кроме того, Байден сказал о том, что «ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент страны Владимир Путин.

По заявлению Министерства обороны России, Вооруженные силы страны наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.