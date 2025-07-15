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23:26, 15 июля 2025Бывший СССР

В Армении оспорили национализацию «Электросетей»

Оппозиция в парламенте Армении оспорила в суде национализацию «Электросетей»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Оппозиционные партии в армянском парламенте подали в Конституционный суд страны иск о признании недействительными законов, которые дают возможность национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об этом сообщил депутат Национального собрания Арцвик Минасян в интервью онлайн-изданию pastinfo.am.

«Иском оспаривается несколько статей и поправок. Первый из них касается прав собственности», — заявил депутат в беседе с изданием.

По его словам, эти законодательные изменения дают возможность аннулировать лицензию без судебного решения, что лишает лицензированную компанию права использовать свое имущество в соответствии с его назначением.

Он добавил, что вторая группа нарушений касается основополагающего принципа отсутствия обратной силы закона.

Ранее депутат НС Армении Овик Агазарян призвал Москву не реагировать на провокации со стороны Еревана. Так парламентарий отреагировал на предложение приватизировать компанию «Электросети Армении» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна.

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