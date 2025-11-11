Легендарный 95-летний инвестор Баффет написал прощальное письмо

95-летний Уоррен Баффетт попрощался с акционерами Berkshire Hathaway

Легендарный 95-летний американский инвестор Уоррен Баффетт, которого с 1 января сменит во главе холдинга Berkshire Hathaway Грег Абель, написал последнее письмо акционерам в должности руководителя. Его цитирует РИА Новости.

«Я больше не буду писать годовой отчет Berkshire или без конца говорить на годовом собрании акционеров... Как сказали бы британцы, я "замолкаю"», — говорится в прощальном послании предпринимателя, напомнившего в числе прочего, что «доброта бесплатна, но также и бесценна» и посоветовавшего читателям не корить себя за прошлые ошибки, двигаясь дальше.

В 1965 году Баффет купил контрольный пакет акций Berkshire Hathaway — на тот момент проблемной текстильной мануфактуры, после чего создал на ее базе холдинг, занимающийся инвестициями и страховым бизнесом. В 2024-м компания стала первой за пределами технологического сектора, чья капитализация превысила триллион долларов.

В мае текущего года Баффет, занимавший в текущем списке главных богачей планеты пятое место (сейчас он на 11-м), объявил о планах покинуть пост гендиректора. Миллиардер рассказал, что стал чувствовать признаки старения, но произошло это только после 90 лет.