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08:46, 15 мая 2025Ценности

94-летний миллиардер пожаловался на симптомы старения

Миллиардер Уоррен Баффет назвал признаки своего старения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Scott Morgan / Reuters

Легендарный американский инвестор Уоррен Баффет пожаловался на признаки своего старения. 94-летний миллиардер назвал беспокоящие его симптомы в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, он начал чувствовать, что стареет, только в 90 лет. Периодически он начал терять равновесие, а иногда замечал у седя провалы в памяти — в частности, не мог вспомнить имя человека.

Кроме того, Баффет заявил, что его начали подводить глаза. Например, газеты стали выглядеть так, будто их печатают, экономя чернила.

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в мае проголосовал за смену генерального директора. С 1 января миллиардер покинет свой пост, его сменит 62-летний Грег Абель.

Баффет занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes. Его состояние оценивается в 156,6 миллиарда долларов.

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