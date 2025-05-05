Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 5 мая 2025Экономика

В США назвали преемника одного из богатейших людей мира

Совет директоров Berkshire Hathaway одобрил Абеля в качестве преемника Баффета
Дмитрий Воронин
Грег Абель

Грег Абель. Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Совет директоров инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway единогласно проголосовал за кандидатуру Грега Абеля на должность генерального директора. С 1 января 2026 года он сменит во главе фонда его основателя, легендарного инвестора Уоррена Баффета. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

Принятое в понедельник решение не стало неожиданностью. До этого миллиардер заявил о планах уйти с должности гендиректора к концу года, назвав кандидатом на замену себе Абеля, работавшего зампредом совета директоров Berkshire по нестраховым операциям. Отмечается, что сам 94-летний Баффет останется на посту председателя совета директоров Berkshire Hathaway.

Заявление Баффета, входящего в топ-5 богатейших людей планеты по версии Bloomberg, прозвучало на фоне публикации данных о том, что чистая прибыль Berkshire в январе-марте уменьшилась год к году почти втрое, с 12,7 до 4,6 миллиарда долларов. Предприниматель также заявил, что не намерен продавать акции инвестхолдинга, стоимость которых составляет большую часть его состояния.

Как напоминает РБК, 60 лет назад, в 1965 году, Баффет купил контрольный пакет акций компании Berkshire Hathaway — на тот момент проблемной текстильной мануфактуры, после чего создал на ее базе холдинг, занимающийся инвестициями и страховым бизнесом. В 2024-м компания стала первой за пределами технологического сектора, чья капитализация превысила триллион долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости