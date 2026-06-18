ФСЭГ: В мае потребление газа в Евросоюзе выросло до 19 миллиардов кубометров

В мае 2026 года потребление газа в Евросоюзе (ЕС) выросло на 2,3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на ежемесячный доклад Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) сообщает РИА Новости.

По данным экспертов, потребление голубого топлива в заключительный месяц весны выросло до 19 миллиардов кубометров. Такие показатели объясняются повышением спроса со стороны промышленности и энергетики. При этом в бытовом секторе потребление снизилось из-за более теплой погоды в странах объединения, особенно в северо-восточных и западных регионах.

В мае производство электроэнергии в ЕС выросло на 1,3 процента год к году и достигло 198 тераватт-часов. Выработка электроэнергии на газовых электростанциях увеличилась на 5 процентов, солнечной генерации — на 10 процентов, производство на угольных и атомных электростанциях выросло на 17 и 1 процент соответственно.

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 15 июня заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы опустилась до самого низкого за последние пять лет уровня. В «Газпроме» уточнили, что объем газа в европейских ПХГ сейчас на девять миллиардов кубометров, или на 16,6 процента, меньше, чем в прошлом году, а в хранилищах Нидерландов запасы продолжают оставаться на историческом минимуме, составляющем 20 процентов.