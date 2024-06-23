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01:32, 23 июня 2024Мир

На Украину могло попасть сербское оружие почти на миллиард долларов. Как это прокомментировал президент Вучич?

FT: на Украину могло попасть экспортированное Сербией оружие на $ 800 млн
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Экспортированное с 2022 года Сербией оружие почти на миллиард долларов могло попасть на Украину. Это косвенно подтвердил президент страны Александр Вучич.

Оружие оценивается примерно в 800 миллионов долларов. По словам Вучича, эта сумма «в общих чертах точная» и соответствует данным за два-три года.

Сербский лидер подчеркнул, что Белград не может поставлять оружие на Украину или в Россию, но свободно торгует вооружением и не интересуется тем, куда оно в конечном счете попадает.

У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их дело

Александр Вучичпрезидент Сербии
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Сербию уже подозревали в желании поставить оружие Киеву

В апреле 2023 года Сербию заподозрили в желании поставить оружие Украине, об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона, попавших в сеть.

В секретной диаграмме с ответами правительств 38 стран на вопросы о военной помощи Киеву, в том числе о желании поставить Украине оружие, перечислялись акторы с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем.

Среди этих государств упоминалась и Сербия, которая положительно высказалась о наличии военных возможностей и политической воли к поставкам оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом Белград отказался проводить обучение украинских военных.

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Белград неоднократно опровергал поставки оружия ВСУ

Позже посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сведения о планах Белграда оказывать военную помощь Украине не соответствуют действительности. По мнению дипломата, целью таких сообщений является ухудшение отношений с Россией.

Он также напомнил, что сербский президент Александр Вучич неоднократно опровергал отправку оружия на Украину.

Другое дело, что у Сербии развита добротная оборонная промышленность, они активно продавали оружие и до начала СВО. Нельзя исключать, что такое вооружение, ранее приобретенное третьими странами, может оказаться на Украине

Александр Боцан-Харченкопосол России в Сербии

Сам Вучич подчеркивал, что его страна не поставляет оружие ни Украине, ни России. Он также назвал ложными сведения об экспорте вооружения одной из сторон конфликта через Турцию. При этом Вучич отметил, что в Сербии множество предприятий оборонной промышленности.

Когда вы производите боеприпасы, они обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе

Александр Вучичпрезидент Сербии

Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что информацию о возможной продаже Сербией оружия Украине через третьи страны стоит проверить.

Если сербы знали, что даже через третьи страны оружие идет на Украину, это не может расцениваться как дружественный шаг

Владимир Джабаровчлен Совета Федерации

В то же время сенатор допустил, что такие сообщения могут распространять намеренно третьи страны, «чтобы столкнуть Россию и Сербию».

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Европа и США работали над отдалением Вучича от Путина

По словам неназванного западного дипломата, США и страны Европы долгое время работали над отдалением президента Сербии Александра Вучича от российского коллеги Владимира Путина.

Источник рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в Сербию прибыл американский посол в стране Кристофер Хилл, который должен был сыграть в этом плане ключевую роль. Однако тогда Белград отказался поддержать санкции против Москвы и не прервал авиасообщение с Россией. При этом Вучич неоднократно жаловался на давление на Сербию из-за ее позиции.

Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет. И, конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину

FT

Аналитики отмечали, что для Запада поиск поддержки Украины стал более важным, чем подталкивание Вучича к демократическим реформам.

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      Марина Совина
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