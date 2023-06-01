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08:57, 1 июня 2023Мир

Российский посол опроверг сведения о передаче Сербией оружия Киеву

Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко: сообщения о передаче Сербией оружия Киеву являются ложью

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Сведения о планах Белграда оказывать военную помощь Украине не соответствуют действительности, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Известиям».

Таким образом он прокомментировал появление в апреле соответствующей информации в СМИ, напомнив, что в качестве источника указывался некий «секретный документ Пентагона». По мнению дипломата, целью таких сообщений является ухудшение отношений между Россией и Сербией.

Он подчеркнул, что сербский лидер Александр Вучич неоднократно опровергал отправку оружия на Украину. «Другое дело, что у Сербии развита добротная оборонная промышленность, они активно продавали оружие и до начала СВО. Нельзя исключать, что такое вооружение, ранее приобретенное третьими странами, может оказаться на Украине», — добавил Боцан-Харченко.

В апреле Сербию заподозрили в желании поставить оружие Киеву, об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона. В частности, в файле Сербия числилась среди стран с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем.

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    Марина Совина
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