Сербию заподозрили в желании поставить оружие Украине

Reuters: правительство Сербии допускает поставку летальных вооружений ВСУ

Правительство Сербии допускает поставку летальных вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Reuters со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в сеть.

По данным агентства, в распоряжении Пентагона имелась диаграмма, где отмечались ответы правительств 38 стран на вопросы о военное помощи ВСУ, в том числе о желании поставить Украине оружие. Документ значится под грифом «секретно» и обладает пометкой «не для передачи партнерским зарубежным спецслужбам». Уточняется, что документ скреплен печатью канцелярии Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, датированной 2 марта 2023 года.

В опубликованной в сети секретной диаграмме имеются четыре категории, среди которых есть перечисление акторов с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем. Сербия числится одной из стран, которая положительно высказалась о наличии военных возможностей и политической воли к поставкам оружия ВСУ. При этом Сербия отказалась проводить обучение украинских военных.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни Украине, ни России. Он также назвал ложными сведения об экспорте вооружения одной из сторон конфликта через Турцию. При этом Вучич отметил, что в Сербии множество предприятий оборонной промышленности. «Когда вы производите боеприпасы, они обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе», — заключил он.