Вучич ответил на данные о поставках оружия Украине и России

Президент Сербии Вучич заявил, что страна не поставляет оружие ни России, ни Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни Украине, ни России. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пятой Конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе, трансляцию мероприятия вел телеканал Pink.

«Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие», — ответил на распространившиеся в СМИ данные глава государства. Он также назвал ложными сведения об экспорте вооружения одной из сторон конфликта через Турцию.

При этом Вучич отметил, что в Сербии множество предприятий оборонной промышленности. «Когда вы производите боеприпасы, они обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе», — заключил он.

3 марта глава МИД Сербии Ивица Дачич озвучил аналогичную позицию. По его словам, Белград не давал разрешения на экспорт собственной военной продукции в указанные страны через посредников. Министр подчеркнул при этом, что говорит о легальных поставщиках, имеющих право экспортировать оружие.

В феврале Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что Киеву было поставлены 3500 ракет для реактивных систем залпового огня «Град». Поставщиком была названа сербская оборонная компания Krušik: утверждалось, что ящики с боеприпасами сначала доставили в Турцию, затем в Словакию и на Украину.

Впоследствии в Сербии начались парламентские слушания по данному вопросу. Москва запрашивала у Белграда официальную позицию по поставкам оружия Украине.