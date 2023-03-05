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12:35, 5 марта 2023Мир

Вучич ответил на данные о поставках оружия Украине и России

Президент Сербии Вучич заявил, что страна не поставляет оружие ни России, ни Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни Украине, ни России. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пятой Конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе, трансляцию мероприятия вел телеканал Pink.

«Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие», — ответил на распространившиеся в СМИ данные глава государства. Он также назвал ложными сведения об экспорте вооружения одной из сторон конфликта через Турцию.

При этом Вучич отметил, что в Сербии множество предприятий оборонной промышленности. «Когда вы производите боеприпасы, они обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе», — заключил он.

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3 марта глава МИД Сербии Ивица Дачич озвучил аналогичную позицию. По его словам, Белград не давал разрешения на экспорт собственной военной продукции в указанные страны через посредников. Министр подчеркнул при этом, что говорит о легальных поставщиках, имеющих право экспортировать оружие.

В феврале Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что Киеву было поставлены 3500 ракет для реактивных систем залпового огня «Град». Поставщиком была названа сербская оборонная компания Krušik: утверждалось, что ящики с боеприпасами сначала доставили в Турцию, затем в Словакию и на Украину.

Впоследствии в Сербии начались парламентские слушания по данному вопросу. Москва запрашивала у Белграда официальную позицию по поставкам оружия Украине.

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Варвара Кошечкина
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