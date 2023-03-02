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20:37, 2 марта 2023Мир

Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине

Захарова: Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

«Это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны. Должны быть явлены факты», — уточнила дипломат. Она подчеркнула, что после этого Москва сделает выводы, так как тема поставок вооружений Киеву очень важна для двусторонних отношений.

Ранее в Сербии начались парламентские слушания после информации Mash о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Захарова заявляла, что возможная причастность Белграда к поставкам боеприпасов Киеву вызывает глубокую озабоченность.

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Виктория Кондратьева
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