Захарова: Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине

Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

«Это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны. Должны быть явлены факты», — уточнила дипломат. Она подчеркнула, что после этого Москва сделает выводы, так как тема поставок вооружений Киеву очень важна для двусторонних отношений.

Ранее в Сербии начались парламентские слушания после информации Mash о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Захарова заявляла, что возможная причастность Белграда к поставкам боеприпасов Киеву вызывает глубокую озабоченность.