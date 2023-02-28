В Сербии заявили о тайной отправке оружия Украине

Mash: в Сербии начались парламентские слушания из-за поставки ракет Украине

В Сербии начались парламентские слушания после информации Mash о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает издание в своем Telegram-канале.

Отмечается, что депутат от народной партии Сербии Мирослав Алексич спросил, почему разведка и МИД страны разрешили поставку 122-миллиметровых боеприпасов для РСЗО в Турцию несмотря на то, что турецкая сторона сама производит такие же снаряды и поставляет оружие Украине.

Алексич также заявил, что в торговой схеме Сербия — Турция — Словакия — Украина участвовала дочь оружейного барона Слободана Тешича, который находится в базе Интерпола. Сообщается, что министр обороны Милош Вучевич назвал происходящее бизнесом и отметил, что Сербия не отвечает за то, каким образом будут распоряжаться их оружием.

В январе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не поставляет вооружение на Украину и не планирует этого делать. «У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать свое оружие. Мы не продаем оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным», — сказал он.