Сербия ответила на данные о тайных поставках оружия Украине и России

Глава МИД Сербии заявил, что страна не поставляет оружие ни России, ни Украине

После начала российской спецоперации Сербия не поставляла оружие и военную технику ни в Россию, ни на Украину, а также ни в одну другую страну, которую считает спорной с международной точки зрения. Таким образом на распространившиеся в СМИ данные ответил глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает телеканал RTRS.

По его словам, Белград также не давал разрешения на экспорт собственной военной продукции в указанные страны через посредников. Министр подчеркнул при этом, что говорит о легальных поставщиках, имеющих право экспортировать оружие.

Ранее сведения о тайных поставках оружия опровергли и в минобороны Сербии. В ведомстве заявили, что ни одна ракета, мина или снаряд сербского производства не были охвачены договором и не поставлялись так, чтобы конечным потребителем выступила одна из сторон конфликта.

27 февраля Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что Киеву было поставлены 3500 ракет для реактивных систем залпового огня «Град». Поставщиком была названа сербская оборонная компания Krušik: утверждалось, что ящики с боеприпасами сначала доставили в Турцию, затем в Словакию и на Украину.

Впоследствии в Сербии начались парламентские слушания по данному вопросу. Москва запросила у Белграда официальную позицию по поставкам оружия Украине.