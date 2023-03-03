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19:07, 3 марта 2023Мир

Минобороны Сербии опровергло поставку боеприпасов на Украину

В Минобороны Сербии опровергли поставку боеприпасов конечному потребителю на Украине

Фото: Toby Melville / Reuters

В Минобороны Сербии опровергли поставку боеприпасов на Украину. Об этом ведомство сообщило РИА Новости.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ни одна ракета, мина или снаряд сербского производства с начала конфликта на Украине не были охвачены договором и не поставлялись так, чтобы конечным потребителем выступила одна из сторон конфликта. «Таким образом, предприятия из Сербии не поставляли оружие и военное оборудование на Украину», — говорится в сообщении Минобороны Сербии.

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Варвара Кошечкина
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