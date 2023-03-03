В Сербии опровергли содержание документов о поставках оружия Украине

Сербское предприятие «Крушик» опровергло содержание документов о поставках ракет Украине

Сербское оборонное предприятие «Крушик» не осуществляло продажу 3,5 тысяч 122-миллиметровых ракет дальности 20 километров для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на украинский рынок. Так в Сербии опровергли содержание документов о предполагаемых поставках оружия Киеву, передает РИА Новости.

Руководство предприятия отметило, что не заключало договоры об указанных количествах и кодификации и назвало появившуюся информацию о поставках на Украину недостоверной. «Отмечаем, что все "дело" в СМИ построено на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, для чего опубликованы части документа на нашем бланке и сертификата конечного пользователя,» — пояснили в компании.

В частности, компания по производству оборонного и гражданского оборудования «Крушик» не подписывала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, якобы указанной в качестве импортера в украинском сертификате конечного пользователя. Также на предприятии указали на отсутствие даты на первой странице документа на их бланках.

«Очевидно, что речь идет о совсем других ракетах, чем те, что в документе на нашем бланке. Кто-то намеренно хотел нанести ущерб "Крушику", но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», — заключили в «Крушике», добавив, что ни одна мина или ракета их производства не была продана одной из сторон конфликта на Украине.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Сербии начались парламентские слушания после информации о тайной поставке Украине 3500 ракет для РСЗО «Град». За месяц до этого сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград не поставляет вооружение Киеву и не планирует этого делать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине. Она также прокомментировала возможную причастность Сербии к поставкам боеприпасов. «Должны быть предъявлены факты и должны быть сделаны выводы, потому что это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», — указала она.