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21:11, 2 марта 2023Мир

Захарова прокомментировала возможную причастность Сербии к поставкам на Украину

Захарова: Москва попросила Белград прояснить возможную причастность к поставкам на Украину
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможную причастность Сербии к поставкам боеприпасов на Украину в эфире телеканала РБК.

По словам Захаровой, Москва уже попросила Белград прояснить свою позицию. «Должны быть предъявлены факты и должны быть сделаны выводы, потому что это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», — констатировала она, подчеркнув, что обмен подобной информацией должен вестись только официально, а не «через средства массовой информации, Telegram-каналы и утечки».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Сербии начались парламентские слушания после информации о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Однако за месяц до этого сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград не поставляет вооружение Киеву и не планирует этого делать.

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Марина Совина
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