Захарова прокомментировала возможную причастность Сербии к поставкам на Украину

Захарова: Москва попросила Белград прояснить возможную причастность к поставкам на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможную причастность Сербии к поставкам боеприпасов на Украину в эфире телеканала РБК.

По словам Захаровой, Москва уже попросила Белград прояснить свою позицию. «Должны быть предъявлены факты и должны быть сделаны выводы, потому что это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений», — констатировала она, подчеркнув, что обмен подобной информацией должен вестись только официально, а не «через средства массовой информации, Telegram-каналы и утечки».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Сербии начались парламентские слушания после информации о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Однако за месяц до этого сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград не поставляет вооружение Киеву и не планирует этого делать.