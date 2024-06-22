В России отреагировали на сообщения о поставке Сербией оружия Украине через третьи страны

Сенатор Джабаров: возможная продажа Сербией оружия Украине — недружественный шаг

Информацию о возможной продаже Сербией оружия Украине через третьи страны стоит проверить, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о таких сделках.

«Я думаю, все-таки такая информация нуждается в дополнительной проверке. Если сербы знали, что даже через третьи страны оружие идет на Украину, это не может расцениваться как дружественный шаг», — сказал сенатор.

Я думаю, что это ошибка властей Сербии — заниматься продажей оружия Украине, потому что конфликт таким образом не затушить. [Президент Сербии Александр] Вучич сам говорил недавно, что приближается третья мировая война, и подобные действия могут только ее ускорить Владимир Джабаров российский сенатор

В то же время политик допустил, что такие сообщения могут распространять намеренно.

«Я думаю, что надо проверять, потому что информация может специально вбрасываться именно третьими странами, чтобы столкнуть Россию и Сербию», — заключил он.

Как сообщает Financial Times, Украина через третьи страны получила оружие на 800 миллионов евро из Сербии. Издание пишет, что эту информацию косвенно подтвердил и президент балканской страны Александр Вучич. По его словам, Белград действительно продал оружия на 800 миллионов евро, но никогда не поставлял его прямым участникам конфликта — Москве и Киеву.

«У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их дело», — сказал глава государства.