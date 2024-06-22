На Украину могло попасть сербское оружие на 800 миллионов долларов

Экспортированное Сербией на сотни миллионов оружие могло попасть на Украину. Об этом сообщает портал Financial Times.
Как сообщает издание, президент страны Александар Вучич косвенно подтвердил, что сумма поставленного Украине и ранее экспортированного Сербией оружия могла составить 800 миллионов долларов. Вучич подчеркнул, что Белград не может поставлять оружие на Украину или в Россию, но свободно торгует вооружением и не интересуется тем, куда оно в конечном счете попадает.
«У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их дело», — заявил президент Сербии.
В апреле 2023 года Сербию заподозрили в желании поставить оружие Киеву, об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона. В частности, в файле Сербия числилась среди стран с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем.
При этом посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сведения о планах Белграда оказывать военную помощь Украине не соответствуют действительности.