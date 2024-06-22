Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 22 июня 2024Мир

На Украину могло попасть сербское оружие на 800 миллионов долларов

FT: экспортированное Сербией на 800 миллионов оружие могло попасть на Украину

Фото: Reuters

Экспортированное Сербией на сотни миллионов оружие могло попасть на Украину. Об этом сообщает портал Financial Times.

Как сообщает издание, президент страны Александар Вучич косвенно подтвердил, что сумма поставленного Украине и ранее экспортированного Сербией оружия могла составить 800 миллионов долларов. Вучич подчеркнул, что Белград не может поставлять оружие на Украину или в Россию, но свободно торгует вооружением и не интересуется тем, куда оно в конечном счете попадает.

«У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их дело», — заявил президент Сербии.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

В апреле 2023 года Сербию заподозрили в желании поставить оружие Киеву, об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона. В частности, в файле Сербия числилась среди стран с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем.

При этом посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сведения о планах Белграда оказывать военную помощь Украине не соответствуют действительности.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье прошла церемония прощания с модельером Егором Зайцевым

      Стали известны новые подробности о состоянии Кушанашвили

      На Украине обвинили Сырского в провале ВСУ

      Перешедший в сборную Узбекистана российский пловец-чемпион отобрался на Олимпиаду-2024

      На Украину могло попасть сербское оружие на 800 миллионов долларов

      ПСЖ оказался должен Мбаппе 100 миллионов евро

      Собянин пообещал улучшить движение на московских дорогах

      В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

      В Германии признались в неосведомленности Запада о российской сверхтяжелой бомбе ФАБ-3000

      В России запретили приватизацию соборов и храмов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше