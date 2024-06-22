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19:33, 22 июня 2024Мир

В Британии рассказали об отдалении Вучича от Путина

FT: Европа и США работали над отдалением Вучича от Путина
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

США и страны Европы долгое время работали над отдалением президента Сербии Александра Вучича от российского коллеги Владимира Путина. Об этом западный дипломат рассказал британскому изданию Financial Times (FT).

По его словам, ключевую роль отвели послу США в Сербии Кристоферу Хиллу, который прибыл в страну через месяц после начала специальной военной операции на Украине. Тогда Белград отказался поддержать санкции против Москвы и не прервал авиасообщение с Россией. При этом Вучич неоднократно говорил о давлении на страну из-за ее позиции.

«Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет. И, конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину», — сказал собеседник издания.

Опрошенные FT аналитики отмечали, что для Запада поиск поддержки Украины стал более важным, чем подталкивание Вучича к демократическим реформам.

Ранее в июне президент Сербии сообщил, что на фоне грядущих перемен в мире необходимо сотрудничать как с Западом, так и с Востоком.

В июне 2023 года Вучич допустил, что часть произведенного в стране оружия может оказаться на Украине.

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      Даниил Иринин
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