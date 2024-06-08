Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 8 июня 2024Мир

Вучич вспомнил о бомбардировках НАТО и заявил о грядущих переменах в мире

Вучич: в мире грядут перемены, необходимо сотрудничать с Западом и Востоком
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

На фоне грядущих перемен в мире необходимо сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, заявил президент Сербии Александр Вучич во время выступления на центральной Площади Республики в Белграде. Его слова приводит РИА Новости.

«В мире грядут перемены, мы должны сотрудничать и с Западом, и с Востоком. Мы должны заниматься экономикой, это краеугольный камень нашей безопасности», — сказал он.

Материалы по теме:
«Будет тяжело как никогда». Почему резолюция ООН о геноциде в Сребренице может привести к новому конфликту на Балканах?
«Будет тяжело как никогда». Почему резолюция ООН о геноциде в Сребренице может привести к новому конфликту на Балканах?
24 мая 2024
«Мы окружены НАТО» Сербия годами поддерживает Россию. Как Запад ополчился на нее за это? Отвечает министр Сербии
«Мы окружены НАТО»Сербия годами поддерживает Россию. Как Запад ополчился на нее за это? Отвечает министр Сербии
5 июня 2024

Вместе с этим Вучич вспомнил бомбардировки Сербии силами НАТО. Президент назвал их незаконной и преступной агрессией. Глава государства подчеркнул, что после потерь, которые испытала страна, в Белграде знают, насколько важна свобода, независимость и самостоятельное принятие решений. Он призвал «быть мудрее» и разумной политикой сохранить будущее сербских детей.

Ранее Вучич предупредил, что если не остановить конфликт на Украине сейчас, то в дальнейшем он может расшириться и перерасти в глобальную военную катастрофу. По его мнению, масштабы данного конфликта будут расти, в связи с чем может произойти большая трагедия, чем была во Второй мировой войне. Глава государства отметил, что для того, чтобы это предотвратить, каждый должен перестать перекладывать вину на другого и начать переговоры о мире.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Погибает сам, но спасает семь жизней». Хирург в зоне СВО после операции закрыл своим телом военных от беспилотника

      Аналитик назвал рутиной уничтожение российскими военными техники США на Украине

      Вучич вспомнил о бомбардировках НАТО и заявил о грядущих переменах в мире

      В Иране назвали способ урегулировать конфликт на Украине

      В работе Telegram произошел массовый сбой

      Украина захотела создать коалицию для информационных атак на Россию

      Бестемьянова высказалась о перераспределении медалей ОИ из-за допинга Валиевой

      Министр обороны Австрии заявила о пресечении НАТО красной линии

      В Турции указали на смену отношения Запада к Зеленскому из-за шутовских выходок

      Зеленский анонсировал новые поставки систем ПВО для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше