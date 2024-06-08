Вучич вспомнил о бомбардировках НАТО и заявил о грядущих переменах в мире

Вучич: в мире грядут перемены, необходимо сотрудничать с Западом и Востоком

На фоне грядущих перемен в мире необходимо сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, заявил президент Сербии Александр Вучич во время выступления на центральной Площади Республики в Белграде. Его слова приводит РИА Новости.

«В мире грядут перемены, мы должны сотрудничать и с Западом, и с Востоком. Мы должны заниматься экономикой, это краеугольный камень нашей безопасности», — сказал он.

Вместе с этим Вучич вспомнил бомбардировки Сербии силами НАТО. Президент назвал их незаконной и преступной агрессией. Глава государства подчеркнул, что после потерь, которые испытала страна, в Белграде знают, насколько важна свобода, независимость и самостоятельное принятие решений. Он призвал «быть мудрее» и разумной политикой сохранить будущее сербских детей.

Ранее Вучич предупредил, что если не остановить конфликт на Украине сейчас, то в дальнейшем он может расшириться и перерасти в глобальную военную катастрофу. По его мнению, масштабы данного конфликта будут расти, в связи с чем может произойти большая трагедия, чем была во Второй мировой войне. Глава государства отметил, что для того, чтобы это предотвратить, каждый должен перестать перекладывать вину на другого и начать переговоры о мире.