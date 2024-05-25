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00:33, 25 мая 2024Мир

Вучич предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине для всего мира

Вучич: конфликт на Украине может перерасти в глобальную военную катастрофу

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что если не остановить конфликт на Украине сейчас, то в дальнейшем он может расшириться и перерасти в глобальную военную катастрофу. Об этом он рассказал в эфире TV Prva.

«Боюсь, что мало времени осталось, чтобы война на Украине остановилась, надеюсь, что это возможно, но боюсь, что нет. Боюсь, что поезд уже вышел со станции, как я ранее и говорил, и это никто не остановит», — заявил сербский лидер.

По его мнению, масштабы данного конфликта будут расти, в связи с чем может произойти большая трагедия, чем была во Второй мировой войне. Глава государства отметил, что для того, чтобы это предотвратить, каждый должен перестать перекладывать вину на другого и начать переговоры о мире.

Ранее Вучич оценил возможность принятия в ООН резолюции о геноциде против народов СССР во Второй мировой войне. Он выразил уверенность в том, что Германия не позволит это сделать.

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      Марина Совина
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