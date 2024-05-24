«Будет тяжело как никогда». Почему резолюция ООН о геноциде в Сребренице может привести к новому конфликту на Балканах?

Олег Бондаренко: давление Запада на Сербию усиливается из-за неудач на Украине

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, признающую события в Сребренице 1995 года во время войны в Боснии геноцидом мусульман. В соответствии с документом 11 июля рекомендовано отмечать как Международный день размышления и памяти о геноциде.

Резолюцию поддержали менее половины членов ООН

За принятие резолюции, инициированной Германией и Руандой, проголосовали 84 страны, включая США и подавляющее большинство стран Европейского союза (ЕС). За исключением Сербии документ поддержали все бывшие республики Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ).

Против признания событий в Сребренице геноцидом выступили 19 стран, среди которых Россия, Китай и Венгрия

Еще 68 членов ООН воздержались от голосования, а 21 государство в нем не принимало участие.

Президент Сербии Александр Вучич, присутствовавший на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, поблагодарил страны, выступившие на стороне его страны и воздержавшиеся при голосовании, особо отметив Россию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, а также Венгрию, Словакию, Грецию и Кипр. В знак протеста против принятия резолюции он накинул на плечи сербский флаг.

«Спрашиваю постпреда Германии [при ООН Антье Леендерце], почему они скрыли всю подготовку резолюции. А знаете ли вы, что на самом деле произошло 24 марта в Совете Безопасности, когда мы спросили о бомбардировках Сербии в 1999 году? Нам сказали: "Не смотрите в прошлое, смотрите в будущее"», — заявил также Александр Вучич.

Когда у них есть какие-то политические нужды, тогда они могут углубиться в прошлое, а когда кто-то другой упоминает прошлое, факты не важны. Кому нужна эта резолюция, почему именно в этот момент? Почему эти люди не заговорили о геноциде, совершенном их странами? Александр Вучич президент Сербии

Что известно о событиях в Сребренице в 1995 году Летом 1995 года войска боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича взяли Сребреницу — небольшой городок на востоке Боснии и Герцеговины. Сребреница была одним из немногочисленных анклавов боснийских мусульман на территории, контролируемой сербами. К тому времени война между Республикой Сербской — государством боснийских сербов — и мусульманами и хорватами, также населявшими Боснию, велась уже более трех лет. Боевые действия сопровождалась этническими чистками и нападениями на мирное население. Причем участие в этом принимали войска обеих враждующий сторон. В 1993 году территория вокруг Сребреницы была объявлена ООН демилитаризованной зоной, там был размещен небольшой контингент миротворцев. Режим враждующими сторонами не соблюдался, тем не менее с 1993 года в окрестности Сребреницы стекались многочисленные беженцы-мусульмане. После взятия Сребреницы Армией Республики Сербской мусульманские женщины и дети были высланы на подконтрольную боснийцам территорию, в анклав Горажде. Туда же пытались с боем прорваться боевики Насера Орича, виновные в массовых убийствах сербов. Большинство из них при этом погибло, но несколько тысяч попало в плен — их подвергали допросу на предмет причастности к военным преступлениям против сербов. Дальнейшие события стороны описывают по-разному. Так, власти Сербии некоторое время утверждали, что в Сребренице было убито не более 100 военнопленных и произошло это в результате самосуда солдат. Затем было признана гибель более двух тысяч мусульманских пленных, что, безусловно, является военным преступлением, — и это признали в Республике Сербской. С другой стороны, по версии Международного трибунала по бывшей Югославии, созданного в 1993 году при ООН для расследования преступлений, совершенных в ходе войны, войсками Ратко Младича в Сребренице были убиты не менее 7 с половиной тысяч боснийских мусульман. В июле 2015 года Великобритания предложила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в которой события в Сребренице характеризовались в качестве геноцида, виновником которого фактически назывался весь сербский народ. Однако Россия наложила на этот проект вето. «Документ в представленном виде неприемлем в силу своей политической мотивированности, несбалансированности, пагубного характера для процесса национального примирения в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом. Вина за произошедшие события фактически возлагалась бы исключительно на сербскую сторону, без учета того факта, что сами сербы также стали жертвами той трагедии», — заявил на заседании тогдашний постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Президент Сербии Александр Вучич с национальным флагом во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН по учреждению международного дня памяти геноцида в Сребренице в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 23 мая 2024 года Фото: Eduardo Munoz / Reuters

События в Сребренице уже пытались признать геноцидом в ООН

О содержании и значении принятого на голосование документа и последствиях его принятия «Ленте.ру» рассказал главный редактор издания «Балканист» Олег Бондаренко.

По его мнению, формулировки резолюции схожи с теми, которые пытались принять в 2015 году в Совете Безопасности ООН. Тогда, накануне 20-летия событий в Сребренице, Великобритания предложила проект, в тексте которого убийства боснийских мусульман назывались «геноцидом», а отрицание этого факта обозначалось препятствием к примирению в Боснии и Герцеговине.

Однако в тот раз на проект резолюции наложила вето Россия и он принят не был.

Теперь новый вариант старой резолюции американцы предложили принять на Генеральной ассамблее ООН Олег Бондаренко политолог, главный редактор издания «Балканист»

В Совете Безопасности резолюция обсуждаться не будет, поскольку из-за вероятного российского вето ее принятие невозможно. На это сослался вице-премьер-министр Сербии Александр Вулин: «Они [предложившие резолюцию страны] избегают Совета Безопасности ООН, где нашими настоящими друзьями являются Китай и Россия, которые бы воспрепятствовали этому своими вето».

Православный священник поет во время демонстраций против намерения правительства проголосовать за резолюцию ООН по Сребренице, в Подгорице, Черногория, 22 мая 2024 года Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Давление на Сербию связано с конфликтом на Украине и в секторе Газа

Принятие резолюции по Сребренице именно сейчас политолог Олег Бондаренко связывает с ходом конфликта на Украине.

Это, наверное, попытка надавить на пророссийские страны Балканского полуострова, это может быть даже своего рода месть за то, что не получается на Украине, что Запад там задумывал Олег Бондаренко политолог, главный редактор издания «Балканист»

В этих условиях, по его мнению, США и европейские страны стремятся открыть своего рода «второй фронт» на Балканах, где у России гораздо меньше возможностей, чтобы «как-то отреагировать и помочь своим союзникам».

В то же время признание убийств мусульман-босняков геноцидом может быть использовано западными странами и для того, чтобы показать, что они не воюют с исламом. Так объяснил голосование директор Центра по гуманитарному праву и борьбе с терроризмом Боснии и Герцеговины Джевад Галияшевич. На Западе, по его мнению, хотят отвлечь внимание от происходящего в секторе Газа.

Всякий раз, когда американцы и Запад убивают мусульман в Сирии, Ираке, Ливии или Афганистане, когда они убивают палестинцев и ведут против них геноцид в секторе Газа, то достают из кармана боснийских мусульман, доказывая, что они вовсе не против мусульман Джевад Галияшевич директор Центра по гуманитарному праву и борьбе с терроризмом Боснии и Герцеговины

Фото: David Brauchli / AP

В Сербии готовы к тяжелым временам

Не менее символично голосование о событиях в Сребренице в год 25-летия бомбардировок НАТО Югославии, а также принятия самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы, которое тоже является частью давления на сербов.

В этих условиях президент Сербии Александр Вучич еще в марте рассказал своим гражданам о «тяжелых временах» и угрозе «жизненно важным национальным интересам».

Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит Александр Вучич президент Сербии

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил слова сербского политика ответом на попытки западных стран «дисциплинировать» Сербию, заставить ее отказаться от пророссийского курса.

«Сербия находится далеко от России, но демонстрирует пророссийскую линию, что вызывает у Запада ненависть», отметил он, но подчеркнул, что слова Александра Вучича можно интерпретировать по-разному и речь может идти о различных конкретных событиях.

Принятие резолюции Александр Вучич сравнил с открытием ящика Пандоры, поскольку многочисленные массовые убийства происходили в самых разных странах мира. По его мнению, документ носит явно политический характер и направлен против Сербии, но при этом заявил о необходимости сопротивляться ей в дальнейшем.

Сдача для нас никогда не является опцией! Горжусь свободной Сербией и героическим сербским народом Александр Вучич президент Сербии

Фото: David Brauchli / AP

Угроза резолюции для Республики Сербской и Сербии

Напрямую принятие резолюции на положение Сербии и Республики Сербской не окажет влияния, полагает Олег Бондаренко: принятые решения не носят обязывающий характер, поэтому последствие голосование связано с вопросами репутации.

При этом голосование, с точки зрения политолога, становится «необходимым идеологическим фоном прикрытия для реальной агрессии против Республики Сербской». Регион в составе Боснии и Герцеговины действительно сталкивается с рядом вызовов, включая заморозку платежной системы и возможный арест президента Милорада Додика.

Прямо скажем, на сегодняшний день это вопрос сохранения Республики Сербской. Он может быть даже важнее Косово, потому что история с Косово закончилась — де-факто контроль над ним Сербия потеряла довольно давно. А вот Республика Сербская — это настоящая текущая сербская Спарта Олег Бондаренко политолог, главный редактор издания «Балканист»

Общую угрозу для Республики Сербской и Сербии увидел и Александр Вулин: «Они [западные страны] рушат жизненно важные интересы Республики Сербской, которую хотят уничтожить, и намерены низвести Сербию до уровня несамостоятельного государства».

В этих условиях помощь сербам может оказать Россия. Но более реальной и важной сейчас является не осуждение резолюции, а финансовая поддержка Республики Сербской, для которой заморозка платежной системы может привести к банкротству, полагает Олег Бондаренко. Военная защита же региона из-за географической отдаленности представляет очень сложную задачу.