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19:29, 27 марта 2024Мир

Членство Косово в Совете Европы одобрили

Политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в Совете Европы

Фото: Laura Hasani / Reuters

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил членство частично признанной Республики Косово в организации. Об этом сообщается на официальной странице ПАСЕ в соцсети X (бывший Twitter).

«Комитет по политическим вопросам, заседающий в Париже, рекомендовал пригласить Косово стать членом Совета Европы», — указали в пресс-службе.

Ранее председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос выступил против участия россиян в Олимпийских играх. Чиновник не согласился с мнением о том, что спортсмены не должны нести ответственность за решения своих правительств.

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      Виктория Кондратьева
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