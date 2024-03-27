Членство Косово в Совете Европы одобрили

Политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в Совете Европы

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил членство частично признанной Республики Косово в организации. Об этом сообщается на официальной странице ПАСЕ в соцсети X (бывший Twitter).

«Комитет по политическим вопросам, заседающий в Париже, рекомендовал пригласить Косово стать членом Совета Европы», — указали в пресс-службе.

Ранее председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос выступил против участия россиян в Олимпийских играх. Чиновник не согласился с мнением о том, что спортсмены не должны нести ответственность за решения своих правительств.