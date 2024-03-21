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16:21, 21 марта 2024Спорт

В Совете Европы выступили против участия россиян в Олимпийских играх

В Совете Европы заявили, что допуск россиян к Олимпиаде оскорбляет украинцев

Фото: Takis Sagias / Globallookpress.com

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос выступил против участия россиян в Олимпийских играх. Его слова приводятся на сайте организации.

«Российские и белорусские спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх в Париже. Почему? Потому что их участие было бы оскорблением украинских спортсменов», — заявил Русопулос. Он выразил сожаление в связи с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Играм.

Кроме того, Русопулос не согласился с мнением о том, что спортсмены не должны нести ответственность за решения своих правительств. «Давайте не будем наивными. Любую победу этих спортсменов, даже под нейтральным флагом, можно праздновать и использовать как инструмент пропаганды», — отметил он.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению МОК. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта обеих стран.

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