Глава МОК оценил возможный бойкот Россией Олимпийских игр-2024

Бах заявил, что атлеты не могут нести ответственность за действия правительства

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил возможный бойкот Россией Олимпийских игр-2024. Его слова приводит Le Monde.

Бах заявил, что атлеты не могут нести ответственность за действия правительства. «Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. Если нет — они должны иметь те же права, что и другие», — отметил он, заключив, что бойкот не принесет пользы.

Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал вероятность бойкота Россией Игр в Париже. «Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», — заявил он.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.