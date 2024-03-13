Министр спорта оценил вероятность бойкота Россией Олимпиады-2024

Министр спорта Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпиаду-2024

Министр спорта Олег Матыцин оценил вероятность бойкота Россией Олимпийских игр-2024. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», — заявил Матыцин. Он отметил, что решения по участию россиян в Играх будут приниматься отдельно для каждого вида спорта.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по выступлению российских атлетов в Париже. Для каждой спортивной федерации должны быть определены условия участия в турнире.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта.