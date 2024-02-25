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12:20, 25 февраля 2024Спорт

Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Путин поручил Минспорта и ОКР сформировать предложения по участию россиян в ОИ

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету (ОКР) сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом заявил помощник президента Игорь Левитин, слова которого передает «Матч ТВ».

«Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны им для участия в Олимпиаде», — рассказал Левитин.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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