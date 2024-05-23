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23:09, 23 мая 2024Мир

Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции о Сребренице

Президент Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции о Сребренице
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Китай и другие государства, не голосовавшие за резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году. Об этом сообщает ТАСС.

Сербский глава также перечислил Объединенные Арабские Эмираты, государства Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, воздержавшиеся или проголосовавшие против резолюции. Политик поблагодарил их за позицию.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва видит в принятой Генассамблеей ООН резолюции о «геноциде в Сребренице» угрозу миру.

Международный суд ООН 26 февраля 2007 года признал произошедшее в Сребренице «актом геноцида». При этом судьи все же отметили, что в соответствии с международными нормами об ответственности государств он не может возложить вину за этот акт на Сербию, таким образом дезавуировав заявления о «сербской агрессии» в БиГ.

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      Юлия Мискевич
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