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22:29, 23 мая 2024Мир

Россия раскритиковала принятую резолюцию о «геноциде в Сребренице»

Небензя: принятая в ООН резолюция о «геноциде в Сребренице» угрожает миру
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва видит в принятой резолюции Генеральная Ассамблея ООН о «геноциде в Сребренице» угрозу миру. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, инициаторы принятия резолюции подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. Он заявил, что данная резолюция угрожает безопасности БиГ в частности и региону в целом.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН после проведенного голосования приняла резолюцию о геноциде в Сребренице за авторством ФРГ и Руанды. В проекте резолюции говорится, что Генассамблея провозглашает 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и призывает ее членов «сохранять установленные факты об инциденте, в том числе действуя через свои системы образования».

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      Марина Совина
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