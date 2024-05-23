Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о Сребренице

Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице за авторством ФРГ

Генеральная Ассамблея ООН после проведенного голосования приняла резолюцию о геноциде в Сребренице за авторством ФРГ и Руанды. Об этом сообщает РИА Новости.

В проекте резолюции говорится, что Генассамблея провозглашает 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и призывает ее членов «сохранять установленные факты об инциденте, в том числе действуя через свои системы образования». Помимо этого, в документе говорится об «осуждении любых попыток отрицания геноцида в Сребренице как исторического события».

За документ проголосовали 84 страны, 68 воздержались. Против резолюции выступили Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР, ДРК, Мали, Никарагуа, Науру, Эритрея, Венгрия.

По версии западных представителей, в 1995 году армия Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича захватила боснийское селение Сребреница и уничтожила все мужское население деревни — около восьми тысяч мусульман, включая младенцев и стариков. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН квалифицировали действия сербов в Сребренице как геноцид. Организатором резни в Сребренице, по версии стороны обвинения в МТБЮ, является бывший президент Республики Сербской Радован Караджич.

Международный суд ООН 26 февраля 2007 года признал произошедшее в Сребренице «актом геноцида». При этом судьи все же отметили, что в соответствии с международными нормами об ответственности государств он не может возложить вину за этот акт на Сербию, таким образом дезавуировав заявления о «сербской агрессии» в БиГ.