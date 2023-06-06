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07:55, 6 июня 2023Мир

Вучич оценил вероятность использования сербских боеприпасов на Украине

Президент Вучич допустил использование сербских боеприпасов на Украине
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич высказался о возможном использовании произведенных в стране боеприпасов в конфликте на Украине. Его слова приводит Financial Times.

Вучич оценил вероятность использования сербских боеприпасов на Украине и допустил, что это происходит. Он подчеркнул, что у него нет сомнений в этом. «Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине», — отметил глава государства.

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Ранее Вучич отмечал, что Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России. Он назвал ложными сообщения об экспорте вооружения одной из сторон конфликта через Турцию.

Вучич также обещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику. Он отметил, что Сербия ведет независимую и самостоятельную политику. До этого политик подчеркивал, что Белград никому не позволит воздействовать на проводимую внешнюю политику.

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    Марина Совина
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