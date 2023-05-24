Вучич пообещал не вводить санкции против России при одном условии

Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока Сербия проводит суверенную политику

Президент Сербии Александар Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику. Об этом сообщает ТАСС.

«Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции в отношении России», — напомнил политик, отметив, что его страна ведет независимую и самостоятельную политику.

При этом Вучич, говоря о курсе Сербии, заявил, что «никогда не клялся». «Когда мы больше не сможем поступать таким образом, я сообщу об этом гражданам, но у нас получается на протяжении уже года и трех месяцев придерживаться своей позиции», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что граждане Сербии самостоятельно будут принимать решения в вопросе введения санкций и присоединения к НАТО. Он подчеркнул, что Белград никому не позволит воздействовать на проводимую внешнюю политику. «Народ будет решать, а он решил, что мы военно-нейтральная страна и сами будем охранять свою страну!» — сказал политик.

