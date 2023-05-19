Вучич заявил о самостоятельности народа Сербии в вопросе введения санкций

Вучич: Сербия никому не позволит навязывать решение о введении санкций

Граждане Сербии самостоятельно будут принимать решения в вопросе введения санкций и присоединения к НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Сербия никому не позволит воздействовать на проводимую внешнюю политику. «Народ будет решать, а он решил, что мы военно-нейтральная страна и сами будем охранять свою страну!» — сказал Вучич. Сербский лидер также отметил, что подвергается внешнеполитическому давлению и нападкам политических оппонентов внутри страны из-за того, что защищает самостоятельную политику Сербии.

Ранее Александр Вучич раскритиковал подход Запада к территориальной целостности других стран. По его словам, Запад относится к территориальной целостности других стран по собственному усмотрению и как ему удобно.