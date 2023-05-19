Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 19 мая 2023Мир

Вучич заявил о самостоятельности народа Сербии в вопросе введения санкций

Вучич: Сербия никому не позволит навязывать решение о введении санкций

Фото: Johanna Geron / Reuters

Граждане Сербии самостоятельно будут принимать решения в вопросе введения санкций и присоединения к НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Сербия никому не позволит воздействовать на проводимую внешнюю политику. «Народ будет решать, а он решил, что мы военно-нейтральная страна и сами будем охранять свою страну!» — сказал Вучич. Сербский лидер также отметил, что подвергается внешнеполитическому давлению и нападкам политических оппонентов внутри страны из-за того, что защищает самостоятельную политику Сербии.

Ранее Александр Вучич раскритиковал подход Запада к территориальной целостности других стран. По его словам, Запад относится к территориальной целостности других стран по собственному усмотрению и как ему удобно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США с союзниками передать Украине истребители F-16
Муж бывшей сотрудницы полиции стал торговать наркотиками и попался
Названы районы Москвы с самой быстрой сдачей жилья в аренду
В Мариуполе прозвучала серия взрывов
Вучич заявил о самостоятельности народа Сербии в вопросе введения санкций
Украину предупредили о логистическом кошмаре ВСУ
В ЦСКА рассказали о препятствиях для возвращения Фернандеса в команду
Беспокоящимся о неверности партнера бывшим любовницам дали совет
Певица Манижа сообщила о беременности
Эрдоган отказался потакать требованиям Запада в вопросе санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.