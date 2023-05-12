Вучич раскритиковал подход Запада к территориальной целостности других стран

Вучич заявил, что Запад соблюдает территориальную целостность других стран как захочет

Запад относится к территориальной целостности других стран по собственному усмотрению и как ему удобно. Такой подход раскритиковал президент Сербии Александр Вучич, передает его слова РИА Новости.

«Мы поняли по настойчивой позиции ФРГ в последние 48 часов, что территориальная целостность существует только для тех стран, чью территориальную целостность признают они, а не ООН», — сказал он. По словам президента, западные страны хотят соблюдать целостность только там, где им удобно. Если решения ООН и Устав совпадают с их желаниями — хорошо, если нет — плохо для ООН.

16-17 мая пройдет саммит глав государств и правительств Совета Европы. Вучич указал, что на нем готовится принятие резолюции с «нападками на Россию». Сербский президент также отметил, что его страна будет представлена на мероприятии на низшем уровне и не будет голосовать за резолюцию о территориальной целостности Украины, Молдавии и Грузии.

Ранее обозреватель Newsweek Джош Хаммер писал, что Украине придется решать территориальные споры с Россией без помощи Вашингтона, если к власти придут политики, настроенные против поддержки Киева. Так, возможный кандидат на выборах Рон Десантис говорил, что конфликт на Украине не является национальным интересом США.