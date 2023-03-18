В США заявили о незаинтересованности в территориальной целостности Украины

Newsweek: Украине придется решать территориальные споры с Россией без помощи Вашингтона

Украине придется решать территориальные споры с Россией без помощи Вашингтона, если к власти придут политики, настроенные против поддержки Киева. Об этом в статье для Newsweek написал обозреватель Джош Хаммер.

В качестве примера журналист привел губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса, которого американские СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах, запланированных на 2024 год. Политик заявил, что конфликт на Украине не является национальным интересом США, а Вашингтон должен добиваться мира между Киевом и Москвой.

Хаммер назвал заявление Десантиса верным и отметил, что территориальная целостность Украины не должна волновать американских политиков. Он добавил, что «некоторые из русскоязычных городов на Востоке Украины могут сами захотеть стать частью России».

Журналист также подчеркнул, что после распада СССР границы Украины были проведены «произвольно», а Крым и вовсе последние несколько сотен лет находился под контролем России.

Ранее обозреватель журнала Newsweek Кэтрин Фанг заявила, что банковский кризис на Западе сыграет России на руку в украинском конфликте.