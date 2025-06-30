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07:37, 30 июня 2025Наука и техника

Российские бойцы изобрели новый способ сбивать беспилотники ВСУ

Бойцы ВС РФ изобрели ловитель коптеров, уничтожающий БПЛА ВСУ при помощи веревки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Shot / Telegram

Бойцы ВС России изобрели так называемый «ловитель коптеров». Этот новый способ позволяет сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи веревки, видео процесса опубликовал Telegram-канал Shot.

Для этого военные взяли дрон-перехватчик, веревку, гайку, шайбу и магнит, создав конструкцию «Мавик», которая поллетает к вражескому беспилотнику, цепляется за лопасти и сбивает его.

Ранее российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые используют для поражения наземных целей, предложили вооружить ракетами класса «воздух-воздух». Это позволит радикально изменить поведение и стоимость операций.

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